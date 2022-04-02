В чем главная опасность переговоров с Россией? 1 Андрей Илларионов

2.04.2022, 21:24

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Андрей Илларионов

Фото: RFE/RL

У путинской войны не было и нет невоенного решения.

Ключевые принципы обеспечения безопасности Украины.

В ходе стамбульского раунда переговоров стали известны предложения делегации Украины.

Украинские предложения:

украинские предложения включают в себя отказ от производства и размещения оружия массового поражения, а также запрет размещать на украинской территории зарубежные военные базы;

позиция Киева также предполагает отказ от стремления вернуть Крым и Севастополь в состав Украины силовым путем;

Украина согласна зафиксировать свой нейтральный и безъядерный статус, если ей дадут гарантии безопасности, которые "по своему содержанию и своей форме должны быть аналогичны ст. 5" Североатлантического договора. Также это предполагает военную помощь и установление бесполетной зоны после трехдневных консультаций для дипломатического решения вопроса;

в число гарантов, как полагают в Киеве, могут войти постоянные члены Совета безопасности ООН (в том числе и Россия), а также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша и Турция. Их гарантии при этом не будут распространяться на Крым и Донбасс;

Киев требует, чтобы страны-гаранты не только не препятствовали возможному вступлению Украины в Евросоюз, но и помогали ему сделать это "как можно быстрее".

"Нейтралитет Украины".

Член украинской делегации Чалый объяснил, что будет означать украинский нейтралитет:

1. Отказ размещать иностранные военные базы и военные контингенты.

2. Отказ вступать в военно-политические союзы.

3. Военные учения на территории Украины смогут проводиться только по согласию стран-гарантов.

4. Для Украины открыты двери в ЕС и страны-гаранты должны будут это поддерживать и обязуются этому не мешать.

Чалый также заявил, что если окончательные договоренности будут достигнуты на высоком уровне, будет готовиться многосторонняя конференция с высшими должностными лицами стран-гарантов, на которой будет подписан этот договор. Чалый говорит, что гарантии Украине должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.

"Если Украина станет объектом агрессии, после трехдневных консультаций гаранты должны предоставить Украине вооружения, военную помощь и закрыть ее небо. Если нам удастся закрепить эти ключевые положения о гарантиях, то Украина будет в позиции зафиксировать свой сегодняшний статус внеблоковой и безъядерной державы в форме постоянного нейтралитета", – заявил Чалый.

Другой член украинской делегации советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал итоги переговоров. В целом он оценил встречу позитивно: "Есть шанс на скорое завершение войны. Украина предложила отличный договор по гарантиям безопасности, в основе которого лежит усиленная ст. 5 НАТО. С конкретными механизмами ее реализации сильнейшими армиями", – отметил Подоляк.

Он также отметил, что вопрос Крыма будет обсуждаться отдельно. "Отдельная опция. По проблематике Крыма двухсторонние переговоры. Без любых попыток применения военной силы. На 15 лет же фиксируем нынешнее положение". На вопрос, когда может состояться встреча Зеленского и Путина, он ответил: "Это вопрос консультаций. Но наработанный пакет документов позволяет прогнозировать эту встречу. Пока конкретного срока нет".

"В Крыму предложено четко зафиксировать стремление сторон в течение 15 лет решить вопрос исключительно путем двусторонних переговоров между Украиной и РФ. Предлагается также в любом случае не решать вопрос Крыма военным путем. Только политико-дипломатические усилия", – написал советник главы офис президента Михаил Подоляк по поводу переговоров.

В обнародованных предложениях самым опасным (разрушительным, катастрофичным) являются предложения о нейтральном и безъядерном статусе Украины.

Ключевые принципы обеспечения безопасности Украины.

В связи с обнародованными предложениями необходимо еще раз напомнить ключевые принципы обеспечения безопасности для такой страны, как Украина:

1. Как показала, в частности, судьба Будапештского меморандума, никакие гарантии в виде тех или иных международных соглашений – меморандумов, договоров, пактов, в том числе в виде так называемых assurances или же guarantees – с чьей бы то ни было стороны (гарантов ли Будапештского меморандума, членов Совета безопасности ООН, членов СБ ООН+ и так далее) не в состоянии в принципе обеспечить безопасность Украины от такого агрессора, как агрессивный тоталитарный путинский режим.

2. Сохранение государственного суверенитета Украины и вытекающих из него возможностей страны проводить самостоятельную политику в области обороны и безопасности (включая право на участие в военно-политических союзах, а также на разработку, производство, размещение ядерного оружия на своей территории) несопоставимо важнее, чем временная утрата контроля над той или иной территорией.

Временная утрата Францией контроля над Эльзасом и Лотарингей в 1871 г. не лишила ее государственного суверенитета и, следовательно, возможности – при изменении геополитической ситуации и накоплении необходимых ресурсов – вернуть потерянные территории в 1919 г.

Временная утрата западной частью Германии контроля над восточной частью страны в 1949 г. не лишила германские власти основ государственного суверенитета (включая и права на участие в военно-политических блоках, а также права на размещение ядерного оружия на своей территории) и позволила – при изменении геополитической ситуации и накоплении необходимых ресурсов – объединить две части Германии в 1990 г.

Временная утрата Российской империей контроля над своей столицей – Москвой – в 1812 г. – не лишила императора Александра I государственного суверенитета и позволила – при изменении военной ситуации и накоплении необходимых ресурсов – освободить от французских войск как Москву, так и часть страны, занятой оккупантами, и в конечном счете нанести поражение Наполеону Бонапарту.

Временная утрата советской Россией контроля над колоссальными территориями с огромным населением в соответствии с Брестским миром 1918 г. не лишила большевистское правительство государственного суверенитета и позволила – при изменении военной ситуации и накоплении необходимых ресурсов – восстановить контроль над большей частью территории бывшей Российской империи в 1918–1922 годах.

Временная утрата Карельского перешейка, части Карелии и района Петсамо в результате советско-финской войны 1939–1940 годов не лишила финские власти государственного суверенитета и позволила Финляндии – при изменении военной ситуации и накоплении необходимых ресурсов – восстановить контроль над утраченными территориями в ходе войны-продолжения в 1941-1944 годов.

Однако утрата Финляндией части государственного суверенитета в результате подписания советско-финского договора 1948 г. лишила финские власти возможности вернуть (по крайней мере в последующие 74 года) контроль над утраченными финскими территориями.

Возможная оккупация Британских островов вермахтом в 1940 г. рассматривалась тогдашним премьер-министром Черчиллем в качестве меньшего зла, чем возможность утраты Британией государственного суверенитета (выступление в парламенте "Мы никогда не сдадимся" 4 июня 1940 г.): "Мы пойдем до конца, мы будем биться во Франции, мы будем бороться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш Остров, какова бы ни была цена, мы будем драться на пляжах, мы будем драться на побережьях, мы будем драться в полях и на улицах, мы будем биться на холмах; мы никогда не сдадимся. И даже, если так случится, во что я ни на мгновение не верю, что этот Остров или большая его часть будет порабощена и будет умирать с голода, тогда наша Империя за морем, вооруженная и под охраной Британского флота, будет продолжать сражение до тех пор, пока, в благословенное Богом время, Новый свет со всей его силой и мощью не отправится на спасение и освобождение Cтарого".

3. Важнейшим инструментом обеспечения (важнейшей гарантией) безопасности Украины являются современные, эффективные, мощные Вооруженные силы, способные разгромить войска любого агрессора, в крайнем случае нанести агрессору ущерб – от значительного до неприемлемого, лишающий его желания в обозримой перспективе возобновлять попытки агрессии против Украины.

4. Такого рода разгром был осуществлен (был нанесен ущерб – в пределах от значительного до неприемлемого) в тех случаях, когда на жертву агрессии, меньшую по ресурсам и потенциально более слабую, производилось нападение со стороны более многочисленного и потенциально более сильного агрессора (в результате чего агрессор был разгромлен, или же ему был нанесен серьезный ущерб):

на Нидерланды со стороны Испании в 1568–1648 гг.;

на США со стороны Великобритании в 1776–1783 гг.;

на Польшу со стороны Советской России в 1920 г.;

на Финляндию со стороны СССР в 1939-1940 гг.;

на Израиль со стороны коалиции арабских государств в 1948, 1956, 1967, 1973 гг.;

на Тайвань со стороны КНР в ходе Второго кризиса в Тайваньском проливе в 1958 г.

5. Ключевыми условиями сохранения боеспособности ВСУ на необходимом уровне в среднесрочной перспективе являются следующие:

членство Украины в сильном военно-политическом блоке (военно-политических блоках);

обладание ею ядерным оружием;

наличие в стране мощного военно-промышленного комплекса, способного производить значительную часть номенклатуры современного вооружения и боеприпасов;

наличие собственной высокоразвитой, мощной, эффективной экономики.

6. Следует иметь в виду, что у нынешней путинской войны против Украины не было и нет невоенного решения. Напоминаю дискуссию с Макфолом от 25 апреля 2015 года: "Я хотел бы подчеркнуть одну весьма важную вещь. Это должно быть предельно ясно: у этого конфликта нет невоенного решения. Повторю еще раз: эту войну невозможно закончить невоенными средствами".

7. Наконец, последнее. Самая главная, решающая гарантия безопасности Украины – это свободная демократическая Россия. Вместо "Большой сделки" между Путиным и Байденом необходимо выработать и воплотить в жизнь мировую "Большую стратегию", какая должна включать в себя ряд элементов, в том числе и военный компонент. У этой стратегии должна быть четкая конечная цель. Какова эта цель? Ее долгосрочная цель – это свободная демократическая Россия. Задача обеспечения безопасности Украины, Грузии, Молдовы, стран Балтии, других стран мира, восстановления международного мира и порядка не может быть достигнута без создания миролюбивой и, следовательно, свободной и демократической России. До тех пор, пока Россия не является свободной и демократической, она будет представлять собой угрозу своим соседям и миропорядку во всем мире.

Андрей Илларионов, ЖЖ

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