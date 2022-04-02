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Родным российских оккупантов приходят «похоронки»

  • 2.04.2022, 21:42
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Родным российских оккупантов приходят «похоронки»

Фотофакт.

Родные и близкие российских оккупантов, погибших в Украине, начали получать "похоронки".

Об этом на свой странице в "Фейсбуке" сообщил украинский историк Михаил Жирохов.

У себя в Stories он опубликовал фото сообщения семье некоего младшего сержанта Сырямкина Александра Юрьевича, 1998 года рождения. В нем говорится, что он погиб еще 26 марта в ходе "специальной военной операции" - так Кремль цинично называет российскую агрессию в отношении Украины.

В том же сообщении указывается должность погибшего - радиотелефонист отделения управления (старшего офицера на батарее) гаубичного самоходно-артиллерийского взвода (далее - батареи и дивизиона, соответственно) войсковой части 32755.

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