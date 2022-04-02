Украина отомстила за Иловайск 8 2.04.2022, 22:28

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Журналисты рассказали о разгроме 331-го парашютно-десантного полка РФ под Киевом.

В любой войне есть подразделения, которые покрывают себя славой, и другие, которые становятся символом неудачи. 331-й гвардейский парашютно-десантный полк очень надеялся на то, что будет первым, но теперь он представляет собой распад российского плана быстрой войны.

Командир полка полковник Сергей Сухарев был убит в Украине 13 марта и посмертно награжден медалью Героя Российской Федерации. На его похоронах заместитель министра обороны генерал Юрий Садовенко сказал, что полковник "жил будущим, будущим нашего народа, будущим без нацизма".

О потерях среди российских войск в самой России не сообщается широко, но, используя материалы из открытых источников, Би-би-си собрала воедино историю их наступления и обнаружила, что по меньшей мере еще 39 военнослужащих элитного 331-го полка погибли.

Они были частью колонны, которая продвигалась в Украину из Беларуси во главе с российскими воздушно-десантными войсками, известными под аббревиатурой ВДВ. Их присутствие подчеркивало приоритет их цели - наступление на столицу Киев.

Это наступление быстро зашло в разрушительный тупик в районах на окраинах Киева, которые вскоре стали синонимами жестокости войны: Буча, Ирпень, Гостомель.

На появившихся в сети видеороликах этих боев показаны боевые машины российских ВДВ с нарисованными на них знаками "V".

На одном из найденных нами видео видно несколько поврежденных легких бронемашин ВДВ, брошенных после атаки украинского спецназа. На другом изображено несколько брошенных машин российских ВДВ.

Бойцы 331-го полка считали себя лучшими в российской армии. В видео, размещенном в сети в мае прошлого года, генерал говорит солдатам 331-го парашютно-десантного полка, что они "лучшие из лучших". Подразделение служило на Балканах, в Чечне и во время российской интервенции на Донбассе в Украине в 2014 году, а также регулярно принимало участие в парадах на Красной площади в Москве.

331-й также стал витриной российской политики по замене солдат срочной службы контрактниками - профессионалами по контракту. Понятно, почему генералы должны были отвести ему важную роль во вторжении.

Комментарий к сообщению, посвященному майору Сергею Крылову, гласит: "Мы гордимся вами, спасибо за поддержку мира. Русский герой майор Крылов. RIP" — этот пост больше не является общедоступным.

С начала марта стали поступать сообщения о гибели 331-го полка. Потребовалось время, чтобы тела были возвращены в Кострому, в поселок, где они базируются, в 300 км к северо-востоку от Москвы.

Когда начались похороны, в соцсетях разгорелся ожесточенный спор. Мемориальные стены во "ВКонтакте" — российском аналоге Facebook — обещают "вечную память" и украшены изображениями свечей.

Женщина, утверждающая, что она была женой прапорщика Сергея Лобачева, пишет: "Сережа, мой самый надежный, любящий и заботливый муж. Теперь ты на небесах и будешь защищать нас оттуда! Ты всегда будешь жить в наших сердцах и будешь навсегда для меня настоящим героем!"

Хотя многие сообщения, похоже, разделяют объяснения Кремля о том, что война ведется против украинских фашистов, некоторые также выражают беспокойство по поводу отсутствия надежной информации.

На мемориальной стене сержанту Сергею Дуганову одна женщина написала: "Никто ничего не знает. 331-й полк исчезает. Почти каждый день публикуются фотографии наших костромских ребят. "Когда люди перестанут умирать?"

За ее постом последовал еще один, в котором говорилось: "Кострома потеряла столько юношей, какая трагедия". Другой умолял: "Боже, сколько еще уведомлений о смерти мы получим? Пожалуйста, помилуй наших мальчиков, помоги им выжить, верни их домой, к женам и матерям. Я умоляю тебя!"

Говорить о войне в России сопряжено с большими рисками, но есть намеки на потерю веры в аргументы Кремля в пользу войны. На странице памяти одного сержанта женщина спрашивает: "Почему дети депутатов не на передовой? Большинство из них все равно живут в Европе. Простые мальчики гибнут ни за что". Другой использует ругательство для описания президента Владимира Путина и продолжает, что, решив "играть в войну", он "отправил на смерть тысячи парней".

Однако по большей части те, кто реагируют в социальных сетях, остаются верными официальной версии.

Главный украинский комментарий к посту, посвященному Равшану Жакбаеву, гласит: "Каждый, кто ступит на нашу землю, чтобы захватить ее, будет в ней погребен". Добро пожаловать в ад! Более поздний комментарий гласит: Вечная память тебе, наш герой, наш защитник. Спасибо за все.((("

На некоторых мемориальных стенах "ВКонтакте" украинцы разместили комментарии, высмеивающие погибших. "Более 15 000 человек уже погибли, и они будут продолжать умирать, пока будут идти по нашей земле. Никто не приглашал вас, гребаные спасители", — говорится в одном из них.

"Александр, уходи, чертов нацист", — ответил россиянин на очередной издевательский пост. "Наши солдаты — настоящие герои. Русские никогда не убивали ни мирных жителей, ни детей, чего не скажешь об украинцах".

Однако ярость этих онлайн-переговоров не идет ни в какое сравнение с опытом сил ВДВ, которые пострадали от украинской артиллерии, засад и атак пехоты в течение нескольких недель кровопролитных боев.

В этих ближних боях они обнаружили то, что ранее подразделения ВДВ узнали в Афганистане: бронетехника, спроектированная так, чтобы ее можно было перевозить на самолетах, не дает достаточной защиты от огня противника. От дорог за пределами аэродрома Гостомель до переулка в Буче или транспортной развязки в Ирпене на видео, снятых украинцами, видны сгоревшие и брошенные автомобили, принадлежащие десантной группе.

Эти обрывки видеозаписи с телефона также говорят о более серьезном провале. В этих разрушенных районах вокруг Киева российские десантники уступили украинским. А учитывая, что защитники во многих случаях были просто местными частями обороны или резервистами, это говорит о фундаментальном провале системы подготовки и комплектования ВДВ.

Украинцы ухватились за потери 331-го, взволнованно заявляя, что полк "уничтожен". Илья Понамарев, бывший депутат российского парламента и оппозиционер, ныне проживающий в Киеве, говорит, что местные жители видят в судьбе полка "прекрасный пример кармы".

Во время боев на Донбассе в 2014 году 331-я дивизия была признана украинцами ответственной за убийство сотен украинских солдат в Иловайске в нарушение соглашения о прекращении огня.

Тем не менее, несмотря на то, что полк значительно пострадал, украинские заявления о том, что они уничтожены, являются преувеличением. Однако вполне вероятно, что 331-й парашютно-десантный полк мог быть недавно выведен из Украины — совершенно точно неустановленные элементы оперативной группы ВДВ, к которой он принадлежал, были засняты на пленку 29 марта, когда они возвращались в Беларусь.

Что касается цены неудачи, то она растет с каждым днем. На момент написания статьи BBC Newsnight составил список из 39 названных членов 331-го парашютно-десантного полка, убитых в Украине. Но поскольку ни одна из этих смертей не случилась позже 13 марта, можно предположить, что в ближайшие недели появятся еще десятки.

Костромские жители рассказали нам, что, по их мнению, погибло около 100 бойцов полка. И многие семьи никогда не получат тела своих близких, потому что они остались на поле боя.

Даже консервативный прогноз смертей, о которых мы теперь знаем, и их даты предполагают, что потери города за несколько недель в Украине уже превышают таковые от конфликтов в Афганистане и Чечне.

Полк, уверенно отправившийся в путь в феврале, приобрел репутацию, которой не хотел бы ни один солдат.

На данный момент BBC подтвердила гибель 39 солдат 331-го полка.

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