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Гендиректор «Яндекса» в России покидает свой пост

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  • 2.04.2022, 22:43
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Гендиректор «Яндекса» в России покидает свой пост
Елена Бунина

Елена Бунина заявила, что не может работать в стране, которая воюет со своими соседями.

Гендиректор и HR-директор «Яндекса» Елена Бунина уехала из России, пишет The Bell. Об этом она сообщила на внутреннем форуме компании (сообщение есть в распоряжении The Bell). По ее словам, она не была в России с конца февраля, а сейчас работает в израильском офисе «Яндекса».

«Я не буду возвращаться: не могу работать в стране, которая воюет со своими соседями», — написала она.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что Бунина покидает свою должность, исполняющим обязанности назначили Артема Савиновского, пишет ТАСС.

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