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Синоптики объявили в Беларуси желтый уровень опасности

  • 2.04.2022, 23:01
Синоптики объявили в Беларуси желтый уровень опасности

Ожидается гололед.

В Беларуси на воскресенье, 3 апреля, объявили желтый уровень опасности. После выпавшего в субботу снега ожидается гололед, сообщает Белгидромет Минприроды.

«Ночью и утром 3 апреля на отдельных участках дорог ожидается гололедица», — сообщает Белгидромет Минприроды.

По всей стране ожидается северо-западный ветер, 5−10 м/с. Преимущественно прогнозируется облачная погода без осадков. Как ожидается, в Витебске и Гродно воздух прогреется до +5 °C.

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