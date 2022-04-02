Синоптики объявили в Беларуси желтый уровень опасности
- 2.04.2022, 23:01
Ожидается гололед.
В Беларуси на воскресенье, 3 апреля, объявили желтый уровень опасности. После выпавшего в субботу снега ожидается гололед, сообщает Белгидромет Минприроды.
«Ночью и утром 3 апреля на отдельных участках дорог ожидается гололедица», — сообщает Белгидромет Минприроды.
По всей стране ожидается северо-западный ветер, 5−10 м/с. Преимущественно прогнозируется облачная погода без осадков. Как ожидается, в Витебске и Гродно воздух прогреется до +5 °C.