Беларусь сегодня ночью открывает наземные границы 2.04.2022, 23:30

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Какие есть варианты, чем выехать в ЕС.

С 3 апреля Беларусь снимает запрет на выезд через наземные пункты пропуска, который действовал больше года. Белорусские пограничники теперь не будут требовать основание для выезда (но нужно помнить про правила въезда в страну, в которую собираетесь выбраться). Посмотрели, каким наземным транспортом можно поехать за границу (не считая личного автомобиля) и во сколько это обойдется, пишет zerkalo.io.

В Литву добраться проще всего автобусом. Так, автобус компании Ecolines ежедневно отправляется в Вильнюс из Минска в 00.30, и через четыре с половиной часа уже прибывает в столицу Литвы. Цена вопроса — 57 рублей.

«Минсктранс» также предлагает транспорт до Вильнюса. Автобусы отправляются с Центрального автовокзала в Минске каждый день, есть рейсы в 1.50, 8.30, 11.00, 22.00 и 23.30. Правда, все пять вариантов в один день не встречаются, поэтому точное время на нужную дату лучше смотреть на сайте.

Еще один перевозчик — Еurolines, предлагает прямые билеты до Вильнюса. Отправление ежедневно в 6.30, 14.20, 16.00 и 19.00, цена всех билетов — 17 евро (около 55 рублей по курсу на 2 апреля).

Доехать в Польшу также можно на автобусе. Например, Ecolines предлагает три ежедневных рейса из Минска в Варшаву: в 10.40, 20.00 и 21.45. Маршрут первых двух рейсов проходит через Барановичи и Брест, а вот последний по пути заедет в Лиду, Гродно и Белосток. Цена зависит от дня недели — 60 или 70 рублей за билет в будние дни, а в выходные — 85 рублей.

У компании «Минсктранс» в расписании тоже три ежедневных рейса в Варшаву: в 0.10, 8.00 и 13.00. За билет на дневной автобус отдадите 75 рублей, два остальных стоят 80 рублей. Судя по информации на сайте, автобусы едут без остановок. Кроме столицы Польши «Минсктранс» предлагает автобусы и до Белостока за 60 рублей: отправление в 8.00 каждый день из Минска.

Перевозчик Еurolines предлагает рейсы и в Гданьск, правда, с пересадкой в Вильнюсе. Выезд ежедневно в 16.00, дорога занимает около 15 часов, стоимость билета — 62 евро (примерно 203 рубля по курсу на 2 апреля).

С Латвией оказалось немного сложнее. Перевозчик Ecolines прямых рейсов туда не предлагает, только с пересадкой в Вильнюсе или в Варшаве. Отправление каждый день, а цена — от 125 до 166 рублей. Зато у «Минсктранса» больше вариантов: из Минска в Ригу прямые рейсы отправляются в пятницу, субботу и воскресенье. В пятницу и субботу есть только ночной автобус с отправлением в 7.00, зато в воскресенье к нему добавляется утренний рейс в 8.40. Стоимость любого билета — 95 рублей.

Поездами в Литву, Латвию и Польшу сейчас не получится добраться. Напомним, пассажирам поездов, которые идут через Беларусь на Калининград, выйти в Вильнюсе нельзя.

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