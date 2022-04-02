WSJ: Глава ЦРУ в январе передал властям Украины данные о плане атаки РФ на Киев с территории Беларуси 2.04.2022, 23:45

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Это могло сыграть ключевую роль для успешного отражения наступления.

Американская разведка в середине января передала высшему руководству Украины подробные планы РФ по наступлению на Киев. Это могло сыграть ключевую роль для успешного отражения наступления на столицу в первые дни войны, приводит статью The Wall Street Journal «Новое время».

Как пишет газета, в то время глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и предоставил ему «важную информацию, которая существенно помогла Украине» в начале полномасштабного вторжения.

«Тогда у США было еще больше информации о плане атаки России, включая то, что он предусматривал быстрый удар по Киеву из Беларуси», — пишет WSJ.

Глава ЦРУ предупредил, что российские войска планируют захватить аэропорт Антонов в Гостомеле и использовать его в качестве ключевого плацдарма для атаки на Киев.

В то же время не все союзники США верили в оценки разведки: они могли наблюдать, как Россия разворачивает огромные силы с трех сторон вокруг Украины, но большинству европейских союзников было сложно поверить, что российский диктатор Владимир Путин решится на полномасштабное вторжение, добавляет WSJ.

О секретном визите Бернса в Киев CNN сообщил 18 января. Тогда источник телеканала рассказал, что он проводил консультации с коллегами по разведке, чтобы понять реальность угрозы вторжения российской армии в Украину.

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