В Запорожской области кадыровцы убили взбунтовавшихся военных РФ
- 20.04.2022, 7:32
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Российские солдаты не хотели воевать из-за того, что им не платят обещанное.
В Запорожской области кадыровцы убили трех зачинщиков бунта среди российских военных, которые готовы были сдать оружие и ехать домой.
Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник Иван Арефьев.
"По данным украинских разведчиков, вчера в Пологовском районе области начались бунты российских военнослужащих: солдаты РФ не хотят воевать из-за того, что им не выплачивают обещанных денег. Впрочем, кадыровцы жестоко убили трех зачинщиков бунта, которые готовы были сдать оружие и ехать домой", - отметил он.
По словам Арефьева, поставки оружия для российской армии на территории Запорожской области не прекращаются.