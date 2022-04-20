закрыть
20 апреля 2022, среда, 9:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Запорожской области кадыровцы убили взбунтовавшихся военных РФ

  • 20.04.2022, 7:32
  • 17,356
В Запорожской области кадыровцы убили взбунтовавшихся военных РФ

Российские солдаты не хотели воевать из-за того, что им не платят обещанное.

В Запорожской области кадыровцы убили трех зачинщиков бунта среди российских военных, которые готовы были сдать оружие и ехать домой.

Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник Иван Арефьев.

"По данным украинских разведчиков, вчера в Пологовском районе области начались бунты российских военнослужащих: солдаты РФ не хотят воевать из-за того, что им не выплачивают обещанных денег. Впрочем, кадыровцы жестоко убили трех зачинщиков бунта, которые готовы были сдать оружие и ехать домой", - отметил он.

По словам Арефьева, поставки оружия для российской армии на территории Запорожской области не прекращаются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы»
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы» Владимир Халип
Последняя путинская авантюра
Последняя путинская авантюра Андрей Санников
Кредо белорусских партизан 21 века
Кредо белорусских партизан 21 века Артем Черников
Уничтожение крейсера «Москва» — катастрофа для РФ
Уничтожение крейсера «Москва» — катастрофа для РФ Аркадий Бабченко