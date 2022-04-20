В Запорожской области кадыровцы убили взбунтовавшихся военных РФ 20.04.2022, 7:32

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Российские солдаты не хотели воевать из-за того, что им не платят обещанное.

В Запорожской области кадыровцы убили трех зачинщиков бунта среди российских военных, которые готовы были сдать оружие и ехать домой.

Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник Иван Арефьев.

"По данным украинских разведчиков, вчера в Пологовском районе области начались бунты российских военнослужащих: солдаты РФ не хотят воевать из-за того, что им не выплачивают обещанных денег. Впрочем, кадыровцы жестоко убили трех зачинщиков бунта, которые готовы были сдать оружие и ехать домой", - отметил он.

По словам Арефьева, поставки оружия для российской армии на территории Запорожской области не прекращаются.

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