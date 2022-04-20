В Беларуси из AppStore исчез TikTok 4 20.04.2022, 7:58

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То же самое произошло и в РФ.

В Беларуси и России из AppStore исчезла социальная сеть TikTok. Эту информацию подтвердили читатели zerkalo.io.

Установленные приложения продолжают работать. Однако через поиск часть пользователей TikTok их не находит.

Напомним, ранее TikTok сообщила о приостановке публикации нового контента и проведений прямых эфиров на территории России. Компания объяснила это законом о «фейках». О Беларуси тогда речи не шло.

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