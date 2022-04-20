В Беларуси из AppStore исчез TikTok

В Беларуси из AppStore исчез TikTok4
- 20.04.2022, 7:58
- 3,888
То же самое произошло и в РФ.
В Беларуси и России из AppStore исчезла социальная сеть TikTok. Эту информацию подтвердили читатели zerkalo.io.
Установленные приложения продолжают работать. Однако через поиск часть пользователей TikTok их не находит.
Напомним, ранее TikTok сообщила о приостановке публикации нового контента и проведений прямых эфиров на территории России. Компания объяснила это законом о «фейках». О Беларуси тогда речи не шло.