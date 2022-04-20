Разгадана тайна древнеримских монет, о которых говорил Цицерон 2 20.04.2022, 8:07

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Историки на протяжении многих лет не могли догадаться, что имел в виду великий мыслитель.

Марк Туллий Цицерон, римский философ и деятель, в одном своем эссе, написанном в 44 году до нашей эры, рассказал о то, что денарии (древнеримские монеты) – меняются. Историки на протяжении многих лет не могли догадаться, что имел в виду великий мыслитель. Ученые Уорикского университета наконец-то смогли получить ответ на данный вопрос.

Об этом сообщает ScienceAlert.

В 91 году до нашей эры Римская республика практически стала банкротом из-за того, что была начата Союзническая война. Рим прикладывал массу усилий для того, чтобы прекратить восстание итальянского народа, который являлся его союзником. Причиной восстания стало то, что Рим отказался предоставлять итальянцам точно такие же права, как и в римских граждан. Война длилась вплоть до 88 года до нашей эры и в конечном результате Риму удалось победить. В 89 году до нашей эры в государстве начался серьезный финансовый кризис. Соответственно, оставленный Цицероном отрывок может указывать на то, что люди переставали считать денарий действительно ценной монетой.

В 85 году Марк Марий Гратидиан был вынужден провести финансовую реформу для того, чтобы хоть как-то решить возникшую проблему. В то же время нет никакой точной информации относительно того, какие именно действия были предприняты. Существует только несколько теорий. В одной из них говорится о том, что Гратидиан был вынужден установить новый обменный курс между медным ассом и серебряным денарием. В самом начале стоимость одного денария достигала 10 ассов, но после проведения реформы цена увеличилась до 16 ассов. Вторая версия предполагает, что Гратидиан научился каким-то образом находить поддельные монеты и затем изымал их с оборота, что позволило вернуть веру римлян в установленную властью денежную систему.

Ученые отмечают, что оставленные Цицероном записи невероятно сложно трактовать, чтобы можно было понять, что же именно происходило с деньгами в те времена. Некоторые специалисты отмечают, что подобная запись была оставлена для того, чтобы в будущем люди понимали, что правители Рима не были дееспособными.

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