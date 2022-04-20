В Беларуси подорожали билеты на поезда 3 20.04.2022, 8:25

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Как сейчас выглядят цены на популярных направлениях?

Как сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли, установлены новые тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа на территории Беларуси.

Изменения связаны с принятием соответствующего постановления. Сайт МАРТ передает, что тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования увеличены. Вот несколько примеров.

Региональные линии экономкласса: Минск — Молодечно, Минск — Столбцы (на 41 к.), Минск — Руденск (на 23 к.).

Региональные линии бизнес-класса: Минск — Бобруйск (на 1,47 р.), Минск — Орша (на 1,79 р.).

Межрегиональные линии экономкласса: Минск — Брест (на 2,42 р. в плацкарте, на 3,37 р. в купе), Минск — Витебск (на 2,2 р. в плацкарте, на 3,04 р. в купе).

Межрегиональные линии бизнес-класса: Минск — Гомель (на 3,22 р. в вагоне 2-го класса, на 4,44 рубля — 1-го класса).

В ведомстве подчеркнули, что решение о пересмотре тарифов в данных размерах принято «в рамках запланированного повышения регулируемых цен и тарифов 2022 года в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом».

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