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На Киевщине 20-летний украинец остановил колонну оккупантов при помощи одного РПГ

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  • 20.04.2022, 8:29
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На Киевщине 20-летний украинец остановил колонну оккупантов при помощи одного РПГ

Для почти всех бойцов 114-й бригады теробороны это было первое сражение.

Двадцатилетний боец 114-й бригады территориальной обороны Киевской области совершил 21 выстрел из РПГ 7 и фактически заставил российскую колонну остановиться, что дало возможность ВСУ полностью разгромить ее.

Как говорится в сюжете БЦТВ, во время вторжения в Украину российские войска пытались захватить село Дмитровка Бучанского района Киевской области. Бригада терробороны остановила врага. Для 90% бойцов 114-й бригады это было первое сражение.

"Вопреки тому, что у них было только устаревшее легкое пехотное оружие, остановили бронеколон русских войск. Это позволило ВСУ в дальнейшем разбить колонну дотла", - говорится в сообщении.

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