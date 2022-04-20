Арестович: ВСУ способны освободить Херсон от оккупантов, но есть условие 20.04.2022, 8:44

8,452

Алексей Арестович

Ситуацию на этом направлении эксперт оценил как «55 на 45» в пользу Украины.

Вооруженные силы Украины способны победить российских оккупантов в Херсоне. Но для этого украинским защитникам необходимо тяжелое вооружение от международных партнеров.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время эфира Фейгин Live, передает glavred.info.

"Все перспективы зависят от наличия тяжелого вооружения. Будет – сломаем, не будет – придется возиться дольше", – сказал он.

Ситуацию на херсонском направлении Арестович оценил как "55 на 45 в нашу пользу".

"Мы там немножко продвигаемся, они тоже пытаются противодействовать. Пока борьба идет за устранения правобережной выпуклости в сторону Николаева. Там российские войска прочно в обороне. Пытаются иногда двигаться, но крайнее движение в очередной раз разгромили", – рассказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».