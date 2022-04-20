«Ситуация в Беларуси просто выходит из-под контроля» 10 20.04.2022, 8:51

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Попытки режима обелить себя обречены на провал.

Во дворце Лукашенко искрило. До главаря хунты начало доходить то, о чем предупреждали еще в 2020 году - ситуация в стране просто выходит из-под контроля, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Люди гибнут, чиновники ничего не делают, инфраструктура разваливается. Новой точкой опоры выбрана прокуратура. Раньше в фаворитах были то КГБ, то КГК. Но, похоже, не справляются, поэтому вот уже неделю активно во все щели пихают прокуратуру, которая должна навести порядок повсеместно. От установки протезов до профилактики пожаров. Но не наведет, потому что количество контролеров давно превышает все возможные разумные пределы настолько, что традиционная игра «прикрыть пятую точку бумажкой» и «подфуфлить статистику» не работает.

Для большего внутреннего раздрая давно забытая на фоне войны Кочанова получила награду от Кремля. Такие награды принимают по согласованию с агрофюрером. И это именно та ситуация, когда нельзя обидеть кремлевского старца и не согласовать. Но одновременно черная метка в плане лояльности. Впрочем, этот элемент внутренних интриг лишь дополнительно подсвечивает растущий фаворитизм Шведа. Награды от Кремля во дворце считаются токсичными. Это зеркало термина «кремлевская консерва» в демократических силах.

Тем более что на фоне неутешительной ситуации на фронте все больше активными становятся неуклюжие попытки режима заигрывать с Западом. Письмо Лакея, которое слили именно западные партнеры в сеть лишь один из элементов паззла. Мы достаточно давно писали о том, что гонцы в виде бывших министров иностранных дел вновь оказались востребованными персонажами. Про одного давно отыгранного персонажа - Кравченко - мы писали в открытую. Второй – Латыпов - не дал согласия, а на третьего тяжеловеса - намекали.

Это последний джокер режима. Без сомнения, самый аристократичный и наименее зашкваренный. Любитель высокого стиля и дорогих предметов интерьера. Единственное исключение из правил, когда работа на посту министра чудным образом сочеталась с разрешением зарабатывать в международной организации.

Кстати, весьма изящная комбинация для фюрера - столкнуть лбами победителя и побежденного в предыдущем раунде аппаратной борьбы. Но обе миссии обречены на неудачу. Уж слишком ужасной является бойня в Украине. Единственный бонус - участие в попытках отбелить режим закрывает дорогу в возможные комбинации против этого самого режима.

Предполагаем, что в ближайшее время по сходной схеме усилится давление на многих «бывших», тех, кого не без основания, считают тяжеловесами. Только смысла в этом нет.

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