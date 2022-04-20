Ученые услышали, как «разговаривают» бактерии

Ученые услышали, как «разговаривают» бактерии1
- 20.04.2022, 9:10
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Открытие было совершено случайно.
Исследователи из Нидерландов смогли уловить с помощью графена низкоуровневый шум, который издают бактерии. Графен — это двумерная аллотропная модификация углерода.
Ученые из Делфтского технического университета в Нидерландах смогли уловить звуки, которые раздаются, пока бактерия жива, пишет cursorinfo.co.il.
Исследователи проводили опыты с графеном, изучая его свойства и физическую механику. Этот материал является крайне чувствительным и улавливает малейшие изменения. Ученые заинтересовались, что произойдет с графеном при контакте с живым биологическим объектом ?
Кишечная палочка была использована в этом эксперименте в качестве живого объекта.
Соавтор исследования Фарбод Алиджани сообщил: «После того, как бактерия прикрепилась к графену, она создала случайные колебания с амплитудой в несколько нанометров. Мы смогли услышать звук бактерии!»
Колебания создаются бактерией с помощью жгутиков на поверхности клетки, которые бактерия использует для передвижения. По заявлениям ученых, толчки жгутиков бактерии по графену в 10 млрд раз слабее удара боксера по груше, однако эти точки возможно преобразовать в звуки и услышать их человеческим ухом.
Интересно, что воздействуя антибиотиком на бактерию, ученые отметили снижение уровня звука, а после этого и прекращение сигнала.
В планах ученых использовать графен и его свойства для определения устойчивости к антибиотикам того или иного вида бактерий.