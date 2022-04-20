Украинские разведчики нашли генерала РФ, который руководил бомбардировками Киева и Чернигова 12 20.04.2022, 9:18

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Владимир Кравченко

По его приказам сбрасывали 500-килограммовые авиабомбы.

Приказы сбрасывать бомбы на территорию Черниговщины и Киевщины отдавал генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Он является командующим 11-й армией ВВС и ПВО Восточного вооруженного округа вооруженных сил России, сообщили в украинской разведке.

Военный преступник непосредственно участвует в войне России против Украины. С февраля по апрель 2022 года именно под его руководством подразделения российской армии совершали авиаудары по гражданским объектам на Севере нашего государства.

Отмечается, что под командованием Кравченко оккупанты наносили удары из неуправляемого (не высокоточного) авиационного оружия, которое запрещено Женевской конвенцией:

ОФАБ-250-270;

ФАБ-500;

ОФЗАБ-500.

Удары повлекли за собой значительное количество жертв среди мирного населения.

Владимиру Кравченко 59 лет. Он уроженец города Невинномысск. Женат, есть двое детей. Военную службу в рядах вооруженных сил России начал еще в 1983 году в должности летчика-инструктора. В нынешней должности находится с 31 июля 2018 года.

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