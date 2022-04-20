В Минске подорожал проезд в общественном транспорте 4 20.04.2022, 9:18

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Действительны ли старые талончики?

В столице с сегодняшнего дня стоимость проезда в общественном транспорте выросла на 10 копеек. Теперь разовая поездка в наземном транспорте стоит 85 копеек, в метро — 90. Талончик за одну поездку в экспресс-автобусе — 1 рубль.

Что делать тем, кто привык покупать талончики про запас?

Как сообщили агентству «Минск Новости» в «Минсктрансе», билеты на одну поездку по прежним тарифам действительны в течение 30 суток со дня вступления в силу решения о повышении стоимости проезда. Другими словами, по 19 мая включительно. По истечении этих 30 суток талоны старого образца можно обменять на новые с соответствующей доплатой. Сделать это можно на протяжении действия нового тарифа, то есть до следующего изменения стоимости проезда.

Напомним, в Минске также подняли предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении за один километр проезда. К примеру, на обычных маршрутах тариф вырос до 0,1 рубля.

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