«Все командиры спаслись, а мальчишки-срочники там остались?» 1 20.04.2022, 9:39

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Рассказ матери пропавшего моряка с крейсера «Москва».

Стало известно имя еще одного срочника с крейсера "Москва", который затонул в Черном море в середине апреля. Сергею Грудинину 21 год, он из города Благовещенска (Амурская область), это примерно 9 тысяч километров до границы с Украиной. Родителям сообщили, что Сергей пропал без вести. Корреспондент "Настоящего Времени" Тимофей Рожанский поговорил с матерью моряка Тамарой Грудининой.

"Мы отправили СМС с данными сына, нам в ответ пришло: "Ваш сын без вести пропал, сожалею". Потом он нам сам позвонил, Вакула (Павел Вакула замкомандира корабля – НВ). Сказал, что сын наш остался на корабле. Я спросила: "Как же так? Мы же доверили вам сына своего. Как вы так могли?" Он говорит: "Виноват. Он не один, их там много".

Потом позвонил командир Сережи нашего. Он сказал, что, когда началась эта вся... пожар на корабле, он их как будто выводил, мой Сережа стоял в цепи, цепочкой он их выводил. Цепь разорвалась, и Сережа и еще несколько парней остались там. Он не смог их вывести.

Я говорю: "Как же так, все командиры спаслись, а мальчишки-срочники там остались?" – "Ну вот так". "Есть какая-то надежда, что могли ребята спастись?" – "Ну есть. 80%". Потом он сказал: 99%. Как-то так юлил и юлил. Как-то так они с нами разговаривают, знаете, будто "да что вы нам тут какие-то сопли разводите?" – рассказывает Тамара Грудинина.

"А с Минобороны нам звонят и говорят: "Все в порядке. Ваш сын жив, здоров". Я звоню с первого дня, сегодня шестой или седьмой день, я звоню на горячую линию в 10 часов по Москве. Там же все время обновляются списки. Мне говорят: "Жив, здоров, при первой же возможности позвонит", – продолжает она.

Сергей, как и другие его сослуживцы-срочники, с родителями которых уже поговорило "Настоящее Время", тоже не собирался подписывать контракт.

"Когда я ему крайний раз звонила 10 апреля, я ему говорила: "Только не контракт!" Он и сам не хотел, он домой уже очень хотел. Он не подписывал никаких контрактов, это 100%. А про войну ничего не говорил. "Все хорошо". Он всегда так нас успокаивал: "Мам, все хорошо, все нормально, вернусь домой". Понимала ли я, что он со службы попал на войну? Понимаете, нет", – говорит женщина.

Тамара была уверена, что Сергей не будет принимать участия в "спецоперации" в Украине, и поэтому не требовала вернуть его с корабля в порт: "Вот именно, что не пыталась. Говорили, что "Москва" не участвует в военных действиях. Что это такой защищенный корабль и они не участвуют. И везде же писали, что срочники не участвуют в этом. Вот и не попыталась. Если бы я знала, то конечно. Я не знаю, кто прав, а кто виноват. Это в любом случае плохо, война. Ну или спецоперация. То, что там происходит. Я не знаю, честно вам скажу".

Сергей Грудинин – шестой член экипажа крейсера "Москва", который числится без вести пропавшим и чью личность удалось установить. По данным издания "Медуза", 37 членов экипажа затонувшего судна погибли, около 100 получили ранения, количество пропавших без вести неизвестно.

13 апреля на крейсере "Москва" произошел пожар. Украинские власти сообщили, что атаковали корабль ракетами "Нептун". 14 апреля Минобороны РФ заявило, что крейсер затонул вследствие детонации боеприпасов в условиях шторма. Официально российская сторона не признает потери и утверждает, что весь экипаж спасен.

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