Теннисистов из Беларуси и России не допустят на Уимблдон

Теннисистов из Беларуси и России не допустят на Уимблдон5
- 20.04.2022, 9:32
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Подобные ограничения вводят впервые со времен Второй мировой войны.
Один из четырех турниров Большого шлема планирует запретить участие спортсменов из Беларуси и России из-за агрессии этих стран в отношении Украины, сообщает The New York times.
Уимблдонский турнир начинается 27 июня и он станет первым, ограничившим участие отдельных спортсменов из Беларуси и России. Это произойдет впервые со времен Второй мировой войны, когда игрокам из Германии, Японии и других стран не разрешалось участвовать в турнире.
Под бан могут попасть ряд игроков с высоким рейтингом, в том числе белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко.