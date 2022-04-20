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Теннисистов из Беларуси и России не допустят на Уимблдон

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  • 20.04.2022, 9:32
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Теннисистов из Беларуси и России не допустят на Уимблдон
Виктория Азаренко
Фото: AP/Tertius Pickard

Подобные ограничения вводят впервые со времен Второй мировой войны.

Один из четырех турниров Большого шлема планирует запретить участие спортсменов из Беларуси и России из-за агрессии этих стран в отношении Украины, сообщает The New York times.

Уимблдонский турнир начинается 27 июня и он станет первым, ограничившим участие отдельных спортсменов из Беларуси и России. Это произойдет впервые со времен Второй мировой войны, когда игрокам из Германии, Японии и других стран не разрешалось участвовать в турнире.

Под бан могут попасть ряд игроков с высоким рейтингом, в том числе белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

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