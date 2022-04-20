Британия вооружит Украину высокотехнологичными ракетами Brimstone 5 20.04.2022, 9:46

3,128

Борис Джонсон

Что известно об этом оружии?

Британия вооружит ВСУ современными противокорабельными ракетами Brimstone.

Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон во вторник, цитирует Reuters.

"Одна из систем, которую мы рассматриваем… заключается в том, чтобы суметь установить несколько Brimstone на транспортные средства, чтобы посмотреть, будет ли это работать", – сказал Джонсон.

Он отметил, что в настоящее время Лондон ищет способы поставить Украине противокорабельные ракеты, включая свои Brimstone.

Brimstone с тандемной боевой частью имеет вес 49 кг, длину – 1,8 м, диаметр – 188 мм.

Характеристики Brimstone

В ракетах изначально было заложено применение по принципу "пустил - забыл". Для этого ракеты оснащались радиолокационными головками самонаведения миллиметрового диапазона, пишет Defense Express.

Опыт войны в Афганистане привел к добавлению в Brimstone лазерного наведения, поскольку правила ведения боевых действий потребовали включения оператора в применение.

Новейшая "двухрежимная" версия Brimstone может направить себя на цель либо с помощью собственного радара, либо управляться оператором оружия в воздухе или на земле – с помощью лазерного канала.

В воздухе могут одновременно находиться несколько ракет в формате "роя" и уничтожать определенные цели по разным траекториям, в оптимальном порядке и в наиболее уязвимые места.

Дальность пуска Brimstone I – с вертолета – 12 км, с самолета – 20 км.

В версии Brimstone II – с вертолета – 40 км, с самолета – 60 км.

Однако эти дальности декларируются при пусках именно на воздушных платформах, где значение имеет и скорость самой платформы в момент пуска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».