Британия вооружит Украину высокотехнологичными ракетами Brimstone

Британия вооружит Украину высокотехнологичными ракетами Brimstone5
- 20.04.2022, 9:46
- 3,128
Что известно об этом оружии?
Британия вооружит ВСУ современными противокорабельными ракетами Brimstone.
Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон во вторник, цитирует Reuters.
"Одна из систем, которую мы рассматриваем… заключается в том, чтобы суметь установить несколько Brimstone на транспортные средства, чтобы посмотреть, будет ли это работать", – сказал Джонсон.
Он отметил, что в настоящее время Лондон ищет способы поставить Украине противокорабельные ракеты, включая свои Brimstone.
Brimstone с тандемной боевой частью имеет вес 49 кг, длину – 1,8 м, диаметр – 188 мм.
Характеристики Brimstone
В ракетах изначально было заложено применение по принципу "пустил - забыл". Для этого ракеты оснащались радиолокационными головками самонаведения миллиметрового диапазона, пишет Defense Express.
Опыт войны в Афганистане привел к добавлению в Brimstone лазерного наведения, поскольку правила ведения боевых действий потребовали включения оператора в применение.
Новейшая "двухрежимная" версия Brimstone может направить себя на цель либо с помощью собственного радара, либо управляться оператором оружия в воздухе или на земле – с помощью лазерного канала.
В воздухе могут одновременно находиться несколько ракет в формате "роя" и уничтожать определенные цели по разным траекториям, в оптимальном порядке и в наиболее уязвимые места.
Дальность пуска Brimstone I – с вертолета – 12 км, с самолета – 20 км.
В версии Brimstone II – с вертолета – 40 км, с самолета – 60 км.
Однако эти дальности декларируются при пусках именно на воздушных платформах, где значение имеет и скорость самой платформы в момент пуска.