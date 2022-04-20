Оккупанты пытались штурмовать Рубежное и Северодонецк, но были разбиты 1 20.04.2022, 9:53

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В больницу города Новоайдар доставили около 130 раненых захватчиков.

Российские оккупанты пытаются совершать наступление с целью продвижения вглубь населенного пункта Попасная.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых оккупантов. Точное количество уточняется.

На Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

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