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Оккупанты пытались штурмовать Рубежное и Северодонецк, но были разбиты

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  • 20.04.2022, 9:53
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Оккупанты пытались штурмовать Рубежное и Северодонецк, но были разбиты

В больницу города Новоайдар доставили около 130 раненых захватчиков.

Российские оккупанты пытаются совершать наступление с целью продвижения вглубь населенного пункта Попасная.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых оккупантов. Точное количество уточняется.

На Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

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