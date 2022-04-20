Сокурсник Путина: Китай умерил свои аппетиты в сотрудничестве с «другом Владимиром» 8 20.04.2022, 10:07

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Юрий Швец

Пекин увидел, что Кремль неадекватно оценивает возможности своих вооруженных сил.

Бывший разведчик КГБ СССР, сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец рассказал о распаде антизападного «триумвирата»:

— Несколько месяцев назад вырисовывался триумвират: Северная Корея, РФ и Китай.

Но Китай с тех пор изменился. Он умерил свои аппетиты в сотрудничестве с другом Владимиром. Ведь как оказалось, друг Владимир неадекватно оценивает возможности своих вооруженных сил.

С таким другом, как говорится, и врагов не надо.

Осталась ось – Северная Корея и Москва. Блестяще. С моей точки зрения, это какой-то крах цивилизации с элементами фарса.

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