Сокурсник Путина: Китай умерил свои аппетиты в сотрудничестве с «другом Владимиром»8
- 20.04.2022, 10:07
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Пекин увидел, что Кремль неадекватно оценивает возможности своих вооруженных сил.
Бывший разведчик КГБ СССР, сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец рассказал о распаде антизападного «триумвирата»:
— Несколько месяцев назад вырисовывался триумвират: Северная Корея, РФ и Китай.
Но Китай с тех пор изменился. Он умерил свои аппетиты в сотрудничестве с другом Владимиром. Ведь как оказалось, друг Владимир неадекватно оценивает возможности своих вооруженных сил.
С таким другом, как говорится, и врагов не надо.
Осталась ось – Северная Корея и Москва. Блестяще. С моей точки зрения, это какой-то крах цивилизации с элементами фарса.