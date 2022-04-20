Нацбанк Беларуси прекращает продажу золота

Нацбанк Беларуси прекращает продажу золота19
- 20.04.2022, 10:14
- 9,766
С чем это связано?
Нацбанк с 1 июля прекратит продавать и покупать мерные слитки из драгоценных металлов. Это касается как физлиц, так и ИП и компаний.
Регулятор пояснил, почему принял такое решение, а также уточнил, что продажей и покупкой таких слитков продолжат заниматься банки.
— Решение принято в рамках оптимизации деятельности Национального банка. Покупку-продажу мерных слитков из драгоценных металлов по-прежнему можно будет проводить в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, осуществляющих указанные операции, — рассказали в Нацбанке.