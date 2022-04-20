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Нацбанк Беларуси прекращает продажу золота

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  • 20.04.2022, 10:14
  • 9,766
Нацбанк Беларуси прекращает продажу золота

С чем это связано?

Нацбанк с 1 июля прекратит продавать и покупать мерные слитки из драгоценных металлов. Это касается как физлиц, так и ИП и компаний.

Регулятор пояснил, почему принял такое решение, а также уточнил, что продажей и покупкой таких слитков продолжат заниматься банки.

— Решение принято в рамках оптимизации деятельности Национального банка. Покупку-продажу мерных слитков из драгоценных металлов по-прежнему можно будет проводить в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, осуществляющих указанные операции, — рассказали в Нацбанке.

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