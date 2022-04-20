Ученые совершили необычное открытие в чилийской пустыне 1 20.04.2022, 10:43

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Команда археологов изучала древние породы.

Международная команда археологов проводила достаточное крупное исследование, в ходе которого изучались древние породы, находящиеся в пустыне Чили Атакама. Им удалось сделать весьма интересное открытие.

Об этом сообщает журнал Popular Archaeology.

Во время проведения работ ученые нашли неопровержимые доказательства того, что примерно 3800 лет назад в этой местности произошло очень мощное землетрясение. Именно оно стало причиной того, что было разрушено огромное количество доисторических селений в этом регионе. Также исследователи установили, что это землетрясение спровоцировало возникновение целого ряда более слабых подземных толчков, которые закончились разрушительным цунами.

Подобные выводы были сделаны после того, как ученые провели анализ не только геологических, но и археологических свидетельств. К примеру, непосредственно в прибрежной зоне они собрали множество образцов донных отложений с морского дна. В этих образцах присутствовала окаменелая органика, а также многочисленные ракушки морских жителей.

После этого было проведено радиоуглеродное датирование полученных образцов. За счет этого исследователи смогли установить точную хронологию тех событий, которые произошли в древние времена. 3800 лет назад случился сейсмический разрыв плит. Археологам удалось выяснить, что тогда на северном побережье Чили было построено минимум пять достаточно крупных городов. Все они были сначала разрушены, а затем полностью затоплены.

После того, как произошла ужасная катастрофа, жители данного региона вновь смогли вернуться туда только спустя тысячелетие. Ученые отмечают, что причиной разрушения всех поселений стало непосредственно цунами, возникшее в результате сильного землетрясения.

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