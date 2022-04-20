В Беларуси останавливаются стройки 7 20.04.2022, 10:22

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Многие проекты поставлены на паузу.

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования уменьшился в январе–марте 2022 года на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,078 млн квадратных метров (11,9 тыс. новых квартир). Объем инвестиций в строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования) снизился на 8,4% до 3,136 млрд рублей. Затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств уменьшились на 6,2% до 2,2 млрд рублей.

Снижение объемов жилищного строительства произошло за счет уменьшения возведения коммерческого строительства в городах, которое осуществляется без помощи государства.

Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович считает, что заморозка многими белорусскими банками кредитов на строительство отражается на темпах возведения жилья, пишет ilex.by.

— Не буду лукавить, в критическом пути сейчас — это коммерческое многоквартирное строительство. В основном такое строительство осуществляется за счет привлечения дольщиков и в условиях дефицита кредитных ресурсов, я думаю, что темпы по такому жилью будут снижаться, — сказал министр.

Снижение темпов строительства есть и в секторе коммерческой и социальной недвижимости. Ухудшившаяся макроэкономическая среда вынуждает правительство ставить на паузу некоторые проекты, которые планировалось реализовать с господдержкой. Скачки курсов валют, удорожание стройматериалов, проблемы с их доставкой — это все обременяет застройщиков бизнес-центров, торговых объектов и складов.