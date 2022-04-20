Батальон врага понес тяжелые потери в Харьковской области и отступил в Россию 5 20.04.2022, 10:53

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Оккупанты ретировались в Белгородскую область.

Российские оккупанты из-за тяжелых потерь вывели в село Солоты Валуйского района Белгородской области батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ЗВО ВС РФ.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области), из-за тяжелых потерь, оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности", - подчеркнули в Генштабе.

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