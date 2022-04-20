Политзаключенного Степана Латыпова истязают в колонии 2 20.04.2022, 11:07

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Степан Латыпов

За последние пять месяцев его помещали в ШИЗО на 32 дня.

На политзаключенного Степана Латыпова, который отбывает срок в колонии «Волчьи норы», давит администрация. За пять месяцев его помещали в ШИЗО на 32 дня, 27 из которых он отбыл в феврале. Его близкие сообщают, что администрация колонии составляет рапорты на Степана по надуманным основаниям. Кроме этого, политзаключенного наказали даже за то, что он выполнял приказ одного сотрудника, а другой посчитал это нарушением, сообщает правозащитный центр «Весна».

О своих трудностях в заключении Латыпов сообщил в одном из писем:

«Мне здесь чрезвычайно тяжело, потому что я Степан Латыпов, и я получаю больше всех. Мне здесь очень тяжело, потому что я стараюсь не черстветь, я все равно стараюсь любить всех – и тех, кто в зеленой форме, и тех, кто в черной форме. Мне от этого попадает еще больше».

«У меня уже 32 дня в ШИЗО с начала года – на данный момент это рекорд. Больше никто столько здесь не сидел –даже бывшие зеки, у них глаза на лоб лезут: «Сколько же можно катать, что ты такого сделал?» Даже тех, кто украл миллионы и не признается, где они «катают» меньше. Но в принципе, нормально, я держусь, потому что выхожу и даже быстро восстанавливаю силы».

Напомним, что 16 августа 2021 года Степана Латыпова приговорили к 8,5 годам колонии в условиях усиленного режима и оштрафовали на 300 базовых величин.

Родные Степана предлагают дублировать письма, которые вы посылаете ему в колонию, на электронную почту: listy.sciapanu@gmail.com.

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