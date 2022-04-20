Китай запустил железнодорожный маршрут в Европу в обход России и Беларуси 17 20.04.2022, 10:36

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Он связал город Сиань с немецким Мангеймом.

Китай запустил новый железнодорожный сервис. Он связал столицу провинции Шэньси город Сиань с немецким Мангеймом. Особенность нового железнодорожного маршрута в том, что он обходит территорию России, Беларуси и Украины, сообщают российские СМИ.

Как сообщили в Государственном комитете по развитию и реформам КНР, поезда сообщением Китай — Европа — Китай будут следовать через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию. Общая протяженность маршрута составляет 11,3 тыс. км. Сервис предполагает использование морских переправ через Каспийское и Черное моря.

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