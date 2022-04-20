Из-за провалов на фронте оккупанты начали «зачистку» главарей «ЛНР» 18 20.04.2022, 11:20

16,520

Игорь Корнет

Главарь «МВД ЛНР» Игорь Корнет арестован сотрудниками ФСБ.

Оккупанты начали «чистки» среди «руководителей ЛНР» на фоне провалов на фронте.

Об этом свидетельствует полученная украинской разведкой информация.

Так, главарь «МВД ЛНР» Игорь Корнет арестован сотрудниками ФСБ, сейчас его содержат в СИЗО Ростова.

«Арест» министра внутренних дел ЛНР" вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "республики", которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квазигосударства», - говорят в украинской разведке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».