В Минске завелся «электроманьяк» 10 20.04.2022, 11:48

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Oн регулярно обесточивает чужие квартиры, в них сгорает техника.

Кажется, в Минске завелся маньяк… Правда, пока только с приставкой «электро». В этом убеждены жильцы дома №13/1 на улице Воронянского. На протяжении трех недель их терроризирует неизвестный: загадочным образом обесточивает сразу три подъезда. Из-за этого у многих людей в квартирах сгорела техника: холодильники, микроволновки, телевизоры, стиральные машины, модемы… И пока милиция занимается поиском неуловимого мстителя, люди боятся лишний раз включать что-то в розетку, пишет onliner.by.

— Чаще всего «маньяк» работает по ночам в выходные дни.

Однажды примерно в 00:00 мы с сыном ложились спать, я выключил удлинитель… Увидел вспышку, затем в люстре одновременно зажглись три лампочки и тут же «сгорели». Как позже выяснилось, тогда же пострадали и домашний кинотеатр с духовым шкафом, — вспоминает Вячеслав. — Соседи рассказывали, что у них из-за перенапряжения в сети из розетки буквально вылетали штекеры и шли искры. Некоторые даже вызывали МЧС.

В Минском городском управлении МЧС нам подтвердили, что пожарные действительно выезжали по этому адресу. Последний раз это произошло в ночь с субботы на воскресенье. По официальной сводке, «на техническом этаже произошло оплавление изоляции электропроводки». Предварительная причина случившегося — короткое замыкание.

— В службе 115 наш адрес знают наизусть: туда одновременно звонят все соседи. Приезжают электрики (когда быстро, а когда нет) и ремонтируют. Но через какое-то время неизвестный снова берется за дело… Один из жильцов как-то караулил его ночью, но безрезультатно. Милиция тоже в курсе происходящего, но поймать виновного пока не может.

Вячеслав утверждает, что многие семьи перед сном достают все из розеток, а сам мужчина вообще не включает холодильник, так как опасается за его сохранность.

— Пока холодно, продукты держу на балконе. Стараюсь покупать по минимуму, чтобы не портилось.

По словам минчанина, он и соседи, у которых пострадало имущество, ремонтировали его за свои деньги. Многие обращались в ЖЭУ, были составлены акты обследования. В них сказано, что «неустановленное лицо обрезало нулевой провод на техническом этаже и присоединило его к фазовому проводу».

— В ЖЭУ говорят, что возмещать ущерб нам не будут до тех пор, пока милиция не найдет нарушителя. Именно он и будет компенсировать людям их затраты, — говорит Вячеслав.

В ГУВД Мингорисполкома нам подтвердили, что в милицию поступило заявление по факту произошедшего, сейчас по нему проводится проверка.

Мы также попытались узнать какие-то подробности в ЖЭУ №1 Октябрьского района. Но, увы, безуспешно.

— На данный момент никаких комментариев не даем. В правоохранительных органах во всем разберутся, — ответил Onlíner главный инженер ЖЭУ №1 Александр Стриго.

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