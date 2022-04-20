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В Беларуси задержаны представители независимых профсоюзов

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  • 20.04.2022, 11:13
  • 7,426
В Беларуси задержаны представители независимых профсоюзов

Некоторые из них находятся в СИЗО КГБ.

14 представителей независимых профсоюзов не выходят на связь, сообщает «Салiдарнасць».

По предварительным данным на 10:30, это Яна Малаш, Виталий Чичмарев, Анна Дусь, Александр Бухвостов, Василий Береснев, Геннадий Федынич, Дмитрий Бородко, Александр Ярошук, Сергей Антусевич, Николай Шарах, Ирина Бут-Гусаим, Михаил Громов, Вадим Пайвин, Юрий Беляков.

Это лидеры и актив БКДП и входящих в него профсоюзов СПМ, СПБ, РЭП.

Сергею Антусевичу удалось позвонить жене, он сообщил, что находится в СИЗО КГБ.

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