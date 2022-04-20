Житель Киевской области угнал российский военный «Урал» с боекомплектом 20.04.2022, 12:06

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Смельчак подарил грузовик украинским военным.

Поселок Иванков в Киевской области больше месяца контролировала армия РФ. Он находится недалеко от белорусской границы и открывает путь от Чернобыльской АЭС на Киев, поэтому через него проходила практически вся важная логистика российских военных, сообщает currenttime.tv.

Иванков и соседние села украинская армия освободила первого апреля. Теперь там разбирают завалы, разминируют, налаживают переправы, опознают и хоронят погибших местных жителей. Во всей Киевской области, по информации полиции региона, были убиты больше тысячи гражданских.

В одной из сельских церквей под Иванковым отпели отца Максима. Он служил в приходе больше двадцати лет и погиб под российскими пулями по дороге в храм. Его расстреляли в машине. Прихожане уверены, что спутать батюшку в рясе с военным было абсолютно невозможно.

Семья отца Максима и его паства до эксгумации тела священника надеялись на чудо и не верили в его смерть. "Ну не могли они его убить. Не могли. Это священник без оружия. Ну как можно поднять руку!" — говорит селянка Татьяна. На Пасху она и другие прихожане сшили для отца Максима новое облачение и во время боевых действий прятали в надежном месте старинное Евангелие, принадлежавшее батюшке.

По соседству, в другом освобожденном селе, стоящем рядом с трассой, по которой российские военные заходили в Киевскую область, все разговоры о местном "герое" – Виталии Оноприенко по прозвищу Зеленый. Войну он встретил, стоя у калитки. Дойти до военкомата не успел.

"Вышли наши ребята впятером из леса. Я говорю: "Ребята, дайте автомат!" Они мне: "Ищи по машинам, у нас нету лишнего". К самой последней подошли машине —"Урал". Там не было растяжки. Ребята пошли дальше в лес стрелять. А мне что оставалось делать? Я развернул "Урал" и поехал", – рассказывает Оноприенко.

Грузовик был российский. Вместе с боекомплектом. По дороге машину с Зеленым пропустили на блокпосту. Приняли за своего. Один российский патруль все же попытался его остановить, но не вышло. "Урал" Зеленый спрятал в лесу и подарил в апреле украинским военным.

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