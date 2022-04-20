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Бойцы ВСУ уничтожили взвод солдат из Чечни

  • 20.04.2022, 12:20
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Бойцы ВСУ уничтожили взвод солдат из Чечни

Оккупантов разбили вместе с их техникой.

Украинские защитники уничтожили взвод солдат РФ из Чечни вместе с их техникой, сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"18 апреля во время ведения боевых действий на территории Украины был уничтожен взвод из состава БТГр 70 мотострелкового полка (в/ч 71718, Шали, Чеченская республика) 42 мотострелковой дивизии. Потери личного состава: около 10 погибших, 15 раненых, 3 военнослужащих пропали без вести (сгорели в БМП)", - рассказал журналист.

Стоит отметить, что "прославились" чеченцы в Украине лишь мародерством и сниманием видео для TikTok.

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