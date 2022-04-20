«300 рублей за запись на подачу документов — это еще по-божески» 20.04.2022, 12:27

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Белорусы рассказывают, как получают визы.

С белорусами, которым посчастливилось получить визы в страны Европы, поговорило «Радыё Свабода».

Репрессии на родине, война в Украине, экономические проблемы — все это вынуждает белорусов уезжать из страны. Но не так просто получить визу. Посредники берут до тысячи рублей только за запись в польский визовый центр.

Ситуация ухудшилась еще и тем, что литовское посольство не делает сейчас визы для белорусов. Польское и литовское посольства в Грузии не дают визы белорусам, не имеющим грузинского вида на жительство. Исключения — для активистов и правозащитников.

«Кажется, мы с детьми попали в последний вагон»

Белоруска Екатерина (имя изменено. — РС) еще в сентябре 2021 года получила польскую гуманитарную визу.

«Когда началась война в Украине, мы побежали делать визы мужу и детям. Быстро сделали все документы, и 2 марта удалось записать детей на прием в визовый центр. Но на гуманитарные визы уже записи не было, поэтому записали детей на рабочие. Кстати, документы детей без проблем приняли на гуманитарные визы, хотя они были записаны на рабочие. Мужа уже не успели записать. С той поры — больше месяца прошло — муж так и не сумел записаться на визу. Мест нет — ни на гуманитарные, ни на рабочие. Кажется, мы попали в последний вагон», — рассказала Екатерина.

Она сожалеет, что сейчас нет записи на визу в живой очереди.

«Сейчас люди должны платить посредникам до тысячи рублей. Выходит, что уехать теперь могут только богатые? Если запись стоит 300 рублей — это еще по-божески», — говорит она.

«Есть комплект документов на бизнес-визу от поляков, но в очередь попасть не могу»

Алексей (имя изменено. — РС) хотел подавать документы на визу в Польшу. Он имеет комплект документов на бизнес-визу от поляков, но попасть в очередь пока не сумел. Однако ему удалось сделать итальянскую визу.

«Ее сделал по приглашению от итальянского фонда, по работе. Приглашение было на две недели. Но сотрудница посольства, которая принимала бумаги, сказала попробовать попросить на год. И удалось — дали визу на год, шенгенскую. Но моим коллегам, которые также подавали приглашение от фонда, дали только на три месяца. С чем это связано, не знаю», — рассказал Алексей.

Он подавал документы на визу 31 марта, получил ее 11 апреля.

«Знакомый сумел податься на польскую бизнес-визу в Гродно. Но опять же — не сам, «по блату», через знакомых», — добавил Алексей.

«Сделал испанскую визу из терапевтических соображений»

Сергей (имя изменено. — РС) не планирует выезжать из Беларуси. Но о визе позаботился — «из терапевтических соображений, как неопределенный план на возможный отпуск», — поясняет он.

Делал в испанском визовом центре. Но сейчас центр уже не работает, подать документы на визу невозможно.

«Записаться было тяжело — пару часов в неделю запись была. Я делал три недели назад. Сдавал документы в день, когда все думали, что прием закроют. Нас в семье четыре человека, единственный доход — моя зарплата. Поэтому нам дали только на четыре месяца, так как нужно, чтобы было 800 евро на человека. Испанскую успели получить и мои коллеги, но сейчас уже все — не выдают виз», — говорит Сергей.

«Руководство визового центра действовало безответственно»

Жительница Минска Оксана (имя изменено) подала документы на шенгенскую визу через испанский визовый центр. 18 апреля она узнала, что центр закрывается. Людям предложили искать свои паспорта или у собственника помещения, или в «государственных органах». Они возмутились и пошли разбираться к визовому центру. Оксана говорит, что таких было около 50 человек.

Сама она подавалась на визу 29 марта.

«Люди уже не о визе думали, а как забрать свой паспорт. Телефоны визового центра не отвечали. На сайте статус паспортов был «в пути», так как визы ставят в Москве. Через собственника помещения связались с сотрудниками визового центра. Договорились, что несколько часов они будут выдавать документы. Выдали паспорта тем, кто подавался 28 марта. Тем, кто 29 и 31 подавался, сказали, что их паспортов нет, приходите завтра. Но люди не ушли, были настроены решительно. Начали связываться с курьерской службой. По итогу «добились» — паспорта привезли, отдали», — рассказала Оксана.

Другие белорусы пошли в визовый центр разбираться сегодня, 19 апреля. «Другие вообще, наверное, никуда не ходили и ждут или SMS, или уведомления от визового центра. Я считаю, что руководство визового центра действовало безответственно, ведь это же бизнес, люди деньги заплатили», — считает жительница Минска.

«Сестра отдала посредникам 800 рублей за помощь»

Анжела (имя изменено. — РС) несколько дней назад переехала с детьми, сестрой и матерью из Беларуси в Польшу.

«Сестра нашла посредников в Минске, они помогали ей с приглашением на работу в Польшу и с очередью на подачу бумаг. Отдала 800 рублей. Ведь сама она месяц не могла записаться. Я просто чудом сумела записаться сама, правда, в Гомеле. Записалась с дочкой, причем бесплатно. Повезло», — рассказала Анжела.

Она говорит, что очень устала от частых визитов милиционеров и судов за «экстремизм».

«Приходили как к себе домой. Показывай им телефон, подписки в социальных сетях. Все выискивали «экстремизм». Что-то находили — ведь сколько я ни чистила телефон, всего не могу заметить, да и за столько лет, сколько имею социальные сети… Перед выездом в Польшу был очередной суд, очередной штраф. Еще и война в Украине… Решили уезжать», — пояснила Анжела.

«Цены разные — до тысячи рублей»

В telegram-чатах есть много предложений «записать на визу». Цены разные — до тысячи рублей. Попадаются и мошенники, требующие «срочной предоплаты». После перевода денег исчезают.

Корреспондент «Свабоды» пообщался с белорусом, который предлагает записать на подачу документов для польской визы за 300 рублей.

«Предоплаты как таковой мы не берем, оплата — по факту записи. Ближайшая запись — на 20 апреля. Ждать визу можно и неделю, и пять недель, это лотерея. На днях изменился сайт консульства, сейчас программисты адаптируют программы, скрипты под новые условия. У нас недорого еще. Если берут 900 рублей, я такое слышал, то это бешеные деньги, конечно. Может, у них быстрее получается, может, программисты более продвинутые», — объяснил посредник.

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