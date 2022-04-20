В РФ «похоронили» гвардии лейтенанта, тело которого до сих пор лежит под Киевом

В РФ «похоронили» гвардии лейтенанта, тело которого до сих пор лежит под Киевом2
- 20.04.2022, 12:36
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Цинизм и ложь оккупантов достигли апогея.
19 апреля в городе Тотьма Вологодской области России состоялись похороны гвардии лейтенанта Даниила Андреевича Меньшикова. Кого хоронили граждане страны-агрессора - непонятно. Ведь тело оккупанта до сих пор находится в Бучанском районе Киевской области возле села Мощун. Тут его и предадут земле, правда, без почестей, пишет glavred.info.
Тело нашли во время разминирования территории. Останки российского гвардии лейтенанта были в одном из окопов, рука - в ста метрах от тела. Оккупанта разорвало от взрыва. При нем были документы. Фотография полностью совпадает с той, которая была найдена в интернете.
В Генштабе ВСУ отмечают, что "Россия пробила дно бездны".
"Население страны-агрессора уже, видимо, привыкло к такой тьме "русского мира". От замены понятий, всеобъемлющей лжи и фальсификации, до замены тел своих погибших солдат", - говорится в сообщении.
Отметим, росСМИ пишут, что Данил Меньшиков погиб и представлен к ордену Мужества.
Церемония прощания с ним якобы прошла 19 апреля в ЦРК "Тотьма" (деревня Варницы, улица Вологодская, дом 11).