Норвегия передала Украине зенитно-ракетные комплексы Mistral 1 20.04.2022, 12:43

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Оружие отправлено безвозмездно.

Правительство Норвегии на безвозмездной основе передало Украине партию переносных зенитно-ракетных комплексов Mistral.

Об этом заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.

«Конфликт в Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение подарить Украине ЗРК Mistral», — отметил он.

Всего Украина получила около 100 таких ЗРК, которые были сняты с вооружения армии Норвегии.

В то же время министр обороны отметил, что это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет Украине большую пользу. Аналогичные системы вооружения предоставили и другие страны, добавил он.

Ранее Норвегия передала Украине 4000 противотанковых ракет и несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения.

Mistral — переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника.

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