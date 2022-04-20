Норвегия передала Украине зенитно-ракетные комплексы Mistral

Норвегия передала Украине зенитно-ракетные комплексы Mistral1
- 20.04.2022, 12:43
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Оружие отправлено безвозмездно.
Правительство Норвегии на безвозмездной основе передало Украине партию переносных зенитно-ракетных комплексов Mistral.
Об этом заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.
«Конфликт в Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение подарить Украине ЗРК Mistral», — отметил он.
Всего Украина получила около 100 таких ЗРК, которые были сняты с вооружения армии Норвегии.
В то же время министр обороны отметил, что это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет Украине большую пользу. Аналогичные системы вооружения предоставили и другие страны, добавил он.
Ранее Норвегия передала Украине 4000 противотанковых ракет и несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения.
Mistral — переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника.