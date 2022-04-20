«С начала войны ни одного заказа» 9 20.04.2022, 11:39

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У белорусских компаний начались проблемы с поставками иностранных комплектующих.

С закрытием украинской границы и введением санкций ЕС против белорусских грузоперевозчиков некоторые наши компании стали испытывать сложности с поставками товаров и комплектующих. Кто-то вынужден искать доступную альтернативу, а перед кем-то стоит вопрос сворачивания производства. Вот что по этому поводу говорят сами бизнесмены и работники разных отраслей, пишет zerkalo.io.

Все имена собеседников в материале изменены по просьбе героев.

Рынки микроэлектроники Европы, Америки закрыты, а из Китая поставлять проблематично

Илья занимается закупкой комплектующих для микроэлектроники на одном из минских предприятий.

— Поставляем комплектующие из Китая, так как рынки микроэлектроники Европы, Америки для Беларуси и России закрыты. 95% используемых комплектующих для микроэлектроники из Китая. Причем объем поставок для наше производства критичен. Но и с Китаем в последнее время начались проблемы — в феврале-марте ссылались на коронавирус, а теперь — на запрет из-за санкций США.

Трудности с закупками в Китае усиливаются логистикой, ведь через Украину теперь не привезти, а путь через страны ЕС стал полным неопределенности — в любой момент там могут отказаться работать с Беларусью.

— Из Китая груз летит в Москву, там отправляется на досмотр, получается очень долго. А контейнерный поезд из Китая один раз в неделю до Минска и один — до Бреста. И это тоже занимает достаточно много времени. Плюс есть проблема нехватки грузовых контейнеров для поставок по железной дороге.

Чуть ли не единственной альтернативой, говорит он, для закупки компонентов остается Индия. Однако и в этом случае встанет вопрос с логистикой, считает Илья.

С начала войны ни одного заказа

Евгений производит высокотемпературные промышленные печи, с помощью которых обжинаются керамические изделия. По его словам, глину и керамическую массу белорусские компании и мастерские этой отрасли покупали в основном в Украине. После начала войны поставки остановились.

— До войны бизнес динамично развивался. А с начала войны у меня не было ни одного заказа. Когда я спрашиваю у керамистов, что происходит, они рассказывают, что глиняные массы, которыми они пользовались, поставлялись в основном с Донбасса. Еще их можно было купить и в Москве. Но сама Москва тоже брала их в Донбассе. Если бы не санкции, то был бы вариант привозить глину из Европы, но теперь, кажется, и эта лавочка закрылась, — рассказывает бизнесмен.

Есть белорусская глина, но она, говорит Евгений, не может заменить импортную, потому что «имеет низкую температуру плавления и поэтому не подходит для большинства глазурей».

Как работать дальше, предприниматель пока не понимает, потому что ситуация в экономике меняется каждый день.

— Живу одним днем и мечтаю о том времени, когда в Беларуси будет гражданское общество, которое реально сможет влиять на все, что происходит в стране, — признается он.

В одной из компаний, которые работают с Евгением, нам сказали, что проблемы именно поставками донбасских глин. Благодаря тому, что обычно они покупают сырье с запасом, пока недостатка в глине остро не испытывают. Но в перспективе, если ситуация не изменится, придется искать альтернативу.

— К донбасским многие привыкли, а у других масс отличается состав. Значит, надо будет заново всю технологическую цепочку продумывать, — говорит керамист.

«Фуры с компонентами развернули из-за санкций»

На заводе по производству бытовой техники, по словам одного из работников, тоже начались проблемы с комплектующими.

— Не было составляющих компонентов для пены, которая используется для теплоизоляции в холодильниках. Раньше пена Ехала из Германии, Голландии и Польши. Говорят, что фуры, которые ее везли, развернули из-за санкций. Сказали, что приедет 12 апреля. Но оказалось, что приехал только один из нужных компонентов. Теперь ждем, вроде бы, будет что-то из Китая, но сроки пока не озвучивают.

В связи с этим, говорит собеседник, часть работников на неделю отправляли в отпуск за свой счет или отправляли в простой.

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