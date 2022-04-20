Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко

20.04.2022, 12:10

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Аркадий Бабченко

Что произошло с «Москвой», капитаном и экипажем.

Я вот не пойму. Сорок лет там прожил. А все удивляюсь, как институтка. Там реально, что ли, способность к логическому мышлению нарушена напрочь уже до критической стадии, или они в каком-то своем мире живут, или они информацию откуда-то с Нибиру получают, или что?

Каждые восемь из десяти российских либералов написали вот эту х… именно вот в этой формулировке - "вопросов стало еще больше".

Командира корабля нет, старпома нет, второго помощника нет, вообще всего командования нет, до такой степени нет, что аж сам адмирал начальник всея флота должен е… для видосика светить, из пятисот человек в строю дай бог половина, корабля нет - что тебе, б…, из этой диспозиции еще непонятно, маленький русский сферический либерал в белом шарике?

Какие у тебя, б…, еще вопросы остались-то?

Что тут может быть неясного в принципе?

Что же, что же произошло с "Москвой", капитаном и экипажем.

Опять эта проклятая неопределенность.

Загадки, одни загадки.

Да хрен его знает, товарищ прапорщик. На Марс с Илоном верхом на старлинках улетели? Соловьев под микрофоном прячет? В Балаклаве в тайных пещерах из половины экипажа клонируют комодских варанов? Переплавили вместе с зубными коронками на золото, чтобы паять забаненную наглухо электронику для ЗРК?

Не? Не подходят такие версии?

Что же тогда остаётся то? Даже и не знаю.

Гнев, торг. Пока все. Пока только вторая стадия.

Реально необучаемые какие-то.

Я на пятнадцать лет онаутонулия "Курска" как-то написал, что слава богу, вот и в добрый путь, по крайней мере, как минимум один подводный атомный ракетный крейсер не будет принимать участия в убийствах украинцев. Бог мой, что тогда в стане русского либерала началось…

Как я посмел оскорблять память русских безвинных моряков, наших безвременно ушедших мальчиков, которые ни в чем не были виноваты?

Ну, у них всегда все ни в чем не виноваты.

Член экипажа ядерного крейсера в поехавшей башкой диктатуре, готовый нажать на кнопку и уничтожить Сиэтл?

Да ты ни в чем не виноват, парень! Иди сюда, я тебя расцелую в ж…

И буду бороться с коррупцией, чтоб у тебя вместо одной ракеты было две.

Доброе утро, д…!

Слава богу, их оппоненты, с коррупцией в рядах которых они борются, но страдают от неизвестности по поводу их несчастных ни в чем не виноватых мальчиков, отличаются ровно такой же способностью к построению когнитивных цепочек, как и усредненный русский либерал. Ну, то есть... После двух месяцев войны, полутора десятков тысяч трупов, почти тысячи танков, Большого-Пребольшого Десантного Корабля "Саратов" тоже вместе с капитаном и двух других, сумевших все же уйти, крейсера "Москва" со всем командованием…

И вот только позавчера они начали что-то подозревать.

Догадались - б…, не уверен, конечно, но похоже, у Украины есть противокорабельные ракеты.

Наверное, надо нанести удар по цехам изготовления "Нептуна".

Боже, храни их когнитивные способности.

А то, если бы они действительно умели в логику…

Большого, с…, ума люди.

Все. Как один.

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»

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