Как сделать мраморные яйца на Пасху: рецепт, который покорил Tik-Tok 20.04.2022, 13:10

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Видео собрало уже почти 400 тысяч лайков.

Близится православная Пасха 2022, и многие хозяйки хотят выделиться или порадовать своих близких оригинальным окрасом яиц.

На смену "бабушкиному" методу с луковой шелухой приходят все новые способы.

Кулинарный блогер Виктория в своем TikTok показала рецепт, с помощью которого можно сделать пасхальные яйца мраморными.

Кстати, ее видео собрало уже почти 400 тысяч лайков и тысячи репостов.

Итак, приступим. Для начала измельчите луковую шелуху. Сырые яйца сначала необходимо мокнуть в воду, а потом в шелуху.

Далее их необходимо завернуть в марлю и перевязать ниткой.

Яйца перемещаем в кастрюлю и заливаем водой. Посуду лучше брать ту, которую не жалко, поскольку зеленка может ее покрасить.

В кастрюлю добавляем:

1 чайную ложку соли;

10 мг зеленки.

Варим яйца 12 минут после закипания воды. Готовые пасхальные яйца остужаем и вымываем. Для блеска их можно протереть подсолнечным маслом.

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