Как сделать мраморные яйца на Пасху: рецепт, который покорил Tik-Tok
- 20.04.2022, 13:10
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Видео собрало уже почти 400 тысяч лайков.
Близится православная Пасха 2022, и многие хозяйки хотят выделиться или порадовать своих близких оригинальным окрасом яиц.
На смену "бабушкиному" методу с луковой шелухой приходят все новые способы.
Кулинарный блогер Виктория в своем TikTok показала рецепт, с помощью которого можно сделать пасхальные яйца мраморными.
@recepti.viktoria Как Вам результат? 💚#красимяйцадома #красимяйцашелухой #красимяйцанапасху #пасха2022 #пасхальныеяйцадекор #красимяйцазелёнкой #lieldienuolas #krasojamolas #lieldienastuvojas #lieldienas2022 #яйцакпасхе #красимяйцо ♬ Easter Season - pressmaster
Кстати, ее видео собрало уже почти 400 тысяч лайков и тысячи репостов.
Итак, приступим. Для начала измельчите луковую шелуху. Сырые яйца сначала необходимо мокнуть в воду, а потом в шелуху.
Далее их необходимо завернуть в марлю и перевязать ниткой.
Яйца перемещаем в кастрюлю и заливаем водой. Посуду лучше брать ту, которую не жалко, поскольку зеленка может ее покрасить.
В кастрюлю добавляем:
1 чайную ложку соли;
10 мг зеленки.
Варим яйца 12 минут после закипания воды. Готовые пасхальные яйца остужаем и вымываем. Для блеска их можно протереть подсолнечным маслом.