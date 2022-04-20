Ebay ограничивает доставку в Беларусь 20.04.2022, 12:28

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Впрочем, оплатить товары с этой площадки теперь тоже проблематично.

В Беларуси временно повысили лимит беспошлинных посылок с 22 до 1000 евро. Однако некоторые торговые площадки перестали осуществлять доставку в нашу страну.

Пользователи жалуются, что при попытке оформить доставку с Ebay в Беларусь система выдает отказ. В службе поддержки клиентов объясняют это «политической ситуацией в Украине»:

«Политическая ситуация в Украине оказывает влияние. Из-за этого система разместила баннер на рекламе определенных товаров, которые ограничены для вашей страны. По этой причине система выдаёт сообщение об ошибке при попытке оплаты. Это ограничение было наложено на определенные категории. Вы можете проверить категорию, в которой пытаетесь сделать покупку. Если они не похожи, вы можете написать нам, указав конкретный идентификатор продукта».

На сайте маркетплейса вывешено предупреждение о том, что товары в Россию, Украину и Беларусь могут не дойти. Последнее обновление — 18 апреля, пишет devby.

На AliExpress тоже проблемы с заказами, но уже из-за оплаты картой. Например, при попытке совершить платеж через Apple Pay картой Альфа-Банка в долларах система выдает «ошибку по техническим причинам».

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