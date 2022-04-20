Украинские десантники сбили из Stinger и Starstreak два вражеских беспилотника
- 20.04.2022, 13:16
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Цена одного из них стартует от миллиона евро.
За минувшие сутки подразделения противовоздушной обороны ДШВ ВС Украины сбили два российских БПЛА «Горизонт Эйр S-100» и «Орлан-10».
Как сообщает Генштаб ВСУ, десантники применили ЗРК Stinger и Starstreak.
«Следует отметить, что военнослужащие зенитных ракетных подразделений Десантно-штурмовых войск продолжают виртуозно сбивать достаточно дорогостоящие средства воздушной разведки противника. В частности, цена российского БПЛА «Горизонт Эйр S-100» (производится в Ростове-на-Дону) стартует от одного миллиона евро», — говорится в сообщении.