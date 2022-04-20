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Японская Toshiba остановила инвестиции в Россию

  • 20.04.2022, 13:23
Японская Toshiba остановила инвестиции в Россию

Компания также не принимает новые заказы из РФ.

Японская Toshiba Group приостановила прием заказов и инвестиции в России из-за войны в Украине. Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы продолжим следить за ситуацией и очень надеемся на скорейшее прекращение конфликта», — заявили в Toshiba.

Выручка компании в России составляет около 0,2% от прогноза консолидированной выручки Toshiba Group в размере 3 340 000 млн иен ($25 973,72 млн) на финансовый год, заканчивающийся в марте 2022 года.

Также компания пожертвует в общей сложности 100 миллионов иен ($777 656) Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и некоммерческой организации Japan Platform для оказания гуманитарной помощи пострадавшим.

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