«Постреляйте командование, да и все»: среди российских оккупантов назревает бунт 20.04.2022, 13:30

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СБУ перехватила переговоры захватчиков.

Часть русских солдат готова бунтовать против своих командиров, которые бросили их на войну в Украину.

Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ разговоры российских захватчиков, передает УНИАН.

Сообщается, что оккупанты озлоблены на собственное руководство, они выбирают из двух вариантов: расстрелять его на месте или дождаться приезда домой и написать "целый том" заявлений в военную прокуратуру РФ.

Один из русских вояк рассказывает брату о страшных боях, попадании в кольцо, и том, как их забыли на трое суток в лесу без воды и еды. Жалуется, что командиры дают приказы стрелять по гражданским и угрожают статьей за дезертирство тем, кто покинет пост.

"Наше командование, они получили провизию: сигареты, питание... Знаешь, что они сделали? Руководство наше съе…сь, нас бросило", - говорит оккупант.

Брат советует их расстреливать за такое: "Постреляйте их, да и все".

Но вояка еще сомневается: "Я приеду, в военную прокуратуру целый том накатаю".

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