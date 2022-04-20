«В коридорах белорусской власти нынче полная растерянность» 20.04.2022, 13:05

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Нездоровое напряжение чувствуют все.

Пока во дворце традиционный выходной, вернемся ненадолго ко вчерашнему совещанию силовиков, которое закончилось выволочкой министриков МВД и МЧС, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Те, кто имеет доступ к телу, говорят о повышенной нервозности после приезда товарища с Дальнего Востока. За ширмой великого достижения – допуска белорусов к строительству космодрома, с которого никогда ничего не полетит, – были получены ответы на одни и те же вопросы. Денег нет. И держаться по заветам Медведева становится все сложнее.

Надо сказать, что ранее получил выволочку министрик спорта Ковальчук. Накануне отчитан был Пиневич. При сопоставлении фактов становится понятно, что в опалу попадают те, у кого есть связи с Украиной. У Ковальчука жена из этой страны (и в целом у синепала на столе есть информация о том, что оценка войны в Украине в семье министрика спорта – резко негативная), а Пиневич проходил службу в Николаевской области. Также имеется такого рода компромат на Кубракова.

Отставок нет, только потому что кадров нет от слова совсем. Даже больного онкологией Николая «Обоср*нные коровы» Зайца пришлось с почетной пенсии доставать.

Про любопытнейший кейс Кочановой мы уже говорили. Также в фокусе внимания нужно держать всех ее ставленников (а их количество сильно увеличилось в последние годы). Ну, и по Вольфовича, который вдруг ни с того, ни с его начал грозить войной Литве, Польше и Латвии, не стоит забывать.

В общем, нездоровое напряжение чувствуют все. Особенно на фоне не сильно радостных новостей с Донбасса, где наступление российской орды раз за разом отбивается. Кроме ковровых бомбардировок, никаких других способов ведения войны российская армия предложить не может.

Кроме того, из уст синепала зазвучали тревожные для хунты сигналы. Совещание прошло под лозунгом «Надо жить по законам». Главарь известный мастер переобувания в полете, но здесь напряглись многие, кто с 2020 года обеспечивал режим «не до законов». А если быть точнее – тотального беззакония.

Вкупе с торгами, на которые отправлен экс-министр иностранных дел (с привычным инструментарием в виде политических заключенных. Только от десятков ставки подняты уже до сотен. В том числе готовы отпускать тех, кто получил рекордные сроки), становится банально страшно. Сомнений в том, что синепал готов слить любого, кто поможет сохранить власть и жизнь, нет ни у кого.

Это с одной стороны. А с другой, заговор 97 процентов, про который мы долгое время говорили, тоже продолжает действовать. Несмотря на все чистки, система продолжает быть неоднородной. В ней остаются честные и порядочные люди, которые прикладывают усилия, чтобы ускорить падение режима. Гениальности белорусского гэбья, которые расследуют дело за делом, не стоит доверять. Есть масса случаев, когда просто вешают все хвосты на случайных людей.

Еще одно проявление паники синепала – на совещании он проговорился про достаточное количество «сил и средств», а также «ребят, которые снесут головы». С учетом того, что слова эти были адресованы министру МВД, у которого в подчинении как раз находится ОМОН, СОБР и другие спецподразделения, то встает вопрос: а о каких ребятах, собственно говоря, речь? Может, кто-то уже продумывает варианты обороны дворца, который во многом строился как укрепсооружение? О том, как устроен в этом плане дворец – это тема отдельного поста. Прибережем, еще пригодится.

В общем, очень, очень нервная обстановка.

В коридорах нынче тоже полная растерянность. Оценки министра экономика, который назвал санкции геноцидом, показывают то отчаяние, которое свалилось на чиновничьи головы. За объемом проблем не видно не то, что победы, а даже света. Строительные перчатки Головченко-Ньютона, которые были одеты не той стороной, - приговор этим строителям Беларуси.

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