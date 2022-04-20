Потопленный крейсер «Москва» теперь принадлежит Украине 20.04.2022, 13:52

СМИ узнали, какое ведомство будет им заниматься.

Флагман Черноморского флота России - затонувший ракетный крейсер "Москва", теперь принадлежит украинскому государству, поскольку затонул в его водах.

Судно затонуло на расстоянии всего лишь 50 миль от берега Украины, и власти страны уже планируют экспедицию, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты узнали, что с 15 апреля "Москва" принадлежит Центральному военно-морскому музею Украины под руководством Сергея Воронова.

Ученый попросил называть крейсер правильно - теперь это объект подводного культурного наследия №2064, так судно внесли в реестр.

"Это (место, в котором "Москва" затонула - Ред.) исключительные экономические воды Украины, и согласно Международной конвенции ЮНЕСКО от 2006 года, которую Украина ратифицировала,... все следы человеческой жизнедеятельности на дне Черного моря являются собственностью государства Украина", - отметил Воронова.

Флагман Черноморского флота "Москва" теперь принадлежит Украине

По данным журналистов, украинская сторона решила исследовать крейсер на морском дне.

Напомним, крейсер "Москва" затонул после того, как 13 апреля в него попали украинские ракеты "Нептун". Погиб, в частности, капитан крейсера Антон Куприн.

Затонувшая "Москва" - это тот военный корабль РФ, который украинские пограничники с острова Змеиный в конце февраля послали на … .

Крейсер построили в Николаеве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».