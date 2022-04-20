«Дело травматологов»: несколько человек вышли из СИЗО

«Дело травматологов»: несколько человек вышли из СИЗО5
- 20.04.2022, 14:00
- 10,054
Известных хирургов отправляют работать в приемные покои.
Как стало известно «Нашай Ніве», почти все задержанные по «делу травматологов» возместили «ущерб». Часть задержанных сегодня отпустили и сразу отправили на работу. Известных хирургов ставят работать в приемные покои.
Известно про как минимум пять человек, но выпущенных может быть больше.
Врачей направляют работать в приемное отделение, где оказывается помощь при открытых повреждениях или «простых» переломах, не требующих глубокого обследования перед операцией.
Но чаще всего врачи там оказывают только абмулаторную помощь и перенаправляют пациентов в отделение.
«Например, один из выпущенных, Николай Жихарь — очень опытный в протезировании, 80% его операций — ортопедические и не связанные с травмами. Это как ноутбукам забивать гвозди», — комментирует детали сведущий собеседник.
Напомним, в конце марта по стране прошли массовые аресты ортопедов-травматологов.
Все началось с задержания представителей одной из компаний-поставщиков иностранных протезов.
В «вину» медикам ставится то, что они якобы брали роялити в случаях, когда пациент покупал протезы этого поставщика.