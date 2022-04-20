«Дело травматологов»: несколько человек вышли из СИЗО 5 20.04.2022, 14:00

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Известных хирургов отправляют работать в приемные покои.

Как стало известно «Нашай Ніве», почти все задержанные по «делу травматологов» возместили «ущерб». Часть задержанных сегодня отпустили и сразу отправили на работу. Известных хирургов ставят работать в приемные покои.

Известно про как минимум пять человек, но выпущенных может быть больше.

Врачей направляют работать в приемное отделение, где оказывается помощь при открытых повреждениях или «простых» переломах, не требующих глубокого обследования перед операцией.

Но чаще всего врачи там оказывают только абмулаторную помощь и перенаправляют пациентов в отделение.

«Например, один из выпущенных, Николай Жихарь — очень опытный в протезировании, 80% его операций — ортопедические и не связанные с травмами. Это как ноутбукам забивать гвозди», — комментирует детали сведущий собеседник.

Напомним, в конце марта по стране прошли массовые аресты ортопедов-травматологов.

Все началось с задержания представителей одной из компаний-поставщиков иностранных протезов.

В «вину» медикам ставится то, что они якобы брали роялити в случаях, когда пациент покупал протезы этого поставщика.

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