Генералы, племянник губернатора и родственники военных властей: что известно о высокопоставленных пленных из РФ 3 20.04.2022, 14:16

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Алексей Арестович

Украинцы могут использовать их для «особого» обмена.

Украинские власти убеждены в том, что удастся вернуть домой каждого своего гражданина, которого захватили войска РФ. Среди пленных, пойманных ВСУ, есть много особых персонажей – генералы, племянник губернатора региона и родственник руководства армии России. Обмен одного такого ценного для россиян врага может позволить вернуть домой до 50 украинцев. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает glavred.info.

В разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным во вторник, 19 апреля, он рассказал о том, что власти Украины убеждены в возвращении каждого плененного украинца, поскольку в плену ВСУ находятся ценные для россиян кадры.

По его словам, в плен попадают не только обычные солдаты, но даже генералы. В ходе обмена "особого" пленного можно обменять на 50 захваченных российскими оккупантами украинцев.

"Наши защитники пленяют не только рядовых солдат. Среди захваченных встречаются даже генералы. А один такой пойманный враг может вернуть домой до 50 пленных украинцев", - отметил Арестович.

Также он добавил, что в плен попали и такие люди, как племянник губернатора российского региона и родственники руководства их вооруженных сил.

"Есть среди них (пленных россиян), например, племянник губернатора области России. Также есть родственники их руководства армии", - сказал чиновник.

Также он подчеркнул, что Украина в любом случае приложила бы максимум усилий, чтобы вернуть всех своих граждан. И с такими "ценными экземплярами" сделать это легче.

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