Главного редактора «Новага часу» Оксану Колб забрали силовики
- 20.04.2022, 13:44
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По какому делу и в каком статусе — неизвестно.
Главного редактора газеты «Новый час» Оксану Колб доставили на допрос в Следственный комитет, сообщает издание.
По словам родственников, в квартиру, где она живет, сегодня приехала группа силовиков со щитами и кувалдами. Они заявили, что забирают ее на допрос в СК. По какому делу и в каком статусе — неизвестно.
Газета «Новый Час» не выходит с августа 2021 года, сайт издания был заблокирован в октябре 2021 года.