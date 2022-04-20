Главного редактора «Новага часу» Оксану Колб забрали силовики 20.04.2022, 13:44

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Оксана Колб

Фото: Facebook

По какому делу и в каком статусе — неизвестно.

Главного редактора газеты «Новый час» Оксану Колб доставили на допрос в Следственный комитет, сообщает издание.

По словам родственников, в квартиру, где она живет, сегодня приехала группа силовиков со щитами и кувалдами. Они заявили, что забирают ее на допрос в СК. По какому делу и в каком статусе — неизвестно.

Газета «Новый Час» не выходит с августа 2021 года, сайт издания был заблокирован в октябре 2021 года.

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