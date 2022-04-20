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Тела мертвых оккупантов в Луганской области свозят КамАЗами

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  • 20.04.2022, 14:26
  • 13,498
Тела мертвых оккупантов в Луганской области свозят КамАЗами
иллюстрационное фото

Захватчики несут огромные потери на этом участке фронта.

В Луганской области ночь на среду, 20 апреля, была относительно спокойная, противник уже не так вдохновлен.

Противник понес серьезные потери - тела оккупантов возят грузовиками, рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Больницы заполнены ранеными орками, КамАЗами где-то ближе в Луганск свозят трупы, а техника остается", - поделился чиновник.

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