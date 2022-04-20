«Уникальные» образцы техники РФ оказались советскими машинами в современных цветах 18 20.04.2022, 14:35

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Примеры коррупции в российской армии.

Штатные кремлевские пропагандисты активно рекламируют новые образцы российской техники. Они называют ее уникальным оружием и описывают любимой фразой "аналогов нет". За более чем 50 дней с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину наши бойцы захватили немало боевых машин врага. И два образца оказались очевидным примером коррупции в армии Путина, ведь это советская техника в современных цветах.

Журналисты ТСН выпустили сюжет, в котором составили рейтинг трофейных боевых машин, захваченных ВСУ. В список попала САУ 2С34 "Хоста" стоимостью $900 тысяч за штуку.

Фактически это та же самая советская самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", только перекрашенная в современные цвета. Однако россияне позиционировали САУ 2С34, как глубокую модернизацию "Гвоздики" с компонентами от 2С31 "Вены", 2С23 "Ноны-СВК" и "Объекта 118".

То же самое касается комплекса радиоэлектронной борьбы "Ртуть БМ". Это советская технология, которую россияне почему-то называют современной. Техника использовалась, чтобы глушить связь в Гостомеле и Буче. А когда оккупанты убегали из Киевской области, то бросили одну из таких машин. Ее официальная стоимость составляет $2,3 миллиона.

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